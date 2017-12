Israel suspende bloqueio imposto aos territórios palestinos O Exército de Israel anunciou neste domingo a suspensão do bloqueio imposto aos territórios palestinos da Cisjordânia e de Gaza na manhã de sexta-feira. Os Estados Unidos vetaram no sábado uma resolução no Conselho de Segurança (CS) da ONU que condenaria a ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza, em particular pela matança em Beit Hanún, e exigiu que as tropas israelenses saiam do território. O bloqueio foi suspenso seguindo uma decisão tomada na noite de sábado pelo governo e os organismos de defesa, depois da determinação de impedir o acesso dos palestinos de Cisjordânia e Gaza ao território israelense devido a dezenas de ameaças de atentados. O fechamento dos territórios ocupados coincidiu com uma manifestação do orgulho gay realizada em Jerusalém da qual participaram cerca de 3 mil pessoas. As ameaças de atentados contra alvos israelenses por parte de organizações armadas palestinas foram feitas depois da morte de 19 civis palestinos, a maioria mulheres e crianças, em um ataque do Exército israelense contra a localidade de Beit Hanoun, no norte de Gaza, na quarta-feira passada. Por outra parte, 20 veículos militares israelenses entraram hoje na localidade palestina cristã de Zababdi, no distrito cisjordaniano de Jenin, e as tropas realizam operações nas casas e campos de oliveiras da aldeia, informaram fontes locais palestinas.