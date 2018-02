Israel suspende toque de recolher em 4 cidades palestinas O Exército israelense suspendeu neste sábado o toque de recolher nas cidades palestinas de Belém, Jenin, Hebron e Tulkarem, invadidas há mais de três semanas. A população aproveita a suspensão para comprar comida e resolver outros problemas. Nos últimos dias as tropas israelenses suspenderam os toques de recolher nas sete cidades ocupadas durante várias horas do dia, Nablus e Ramalah continuam sob toque de recolher. O ministro de Defesa israelense, Benjamín Ben Eliezer, ordenou às autoridades militares que continuem com as operações pois "quase todos os dias capturamos terroristas ou suicidas palestinos em potencial". Na manhã de hoje, no norte da Cisjordânia, seis palestinos, entre eles um procurado pelos órgãos de segurança israelense, foram presos.