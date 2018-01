Israel suspenderá bloqueio ao Líbano na quinta-feira O Governo israelense anunciou nesta quarta-feira que suspenderá o bloqueio aéreo e marítimo ao Líbano amanhã, quinta-feira, às 18h (12h de Brasília). Um comunicado do escritório de imprensa do primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, afirma que este decidiu suspender o bloqueio depois que a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, e o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, garantiram que a força multinacional está preparada para substituir Israel. "Após oito semanas de um bloqueio aéreo e marítimo, quinta-feira, às 18h (12h de Brasília), Israel deixará suas posições nos portos marítimos e aéreos do Líbano e permitirá que as forças multinacionais tomem o controle desses lugares", afirma a nota. A decisão israelense acontece horas depois de o ministro das Relações Exteriores do Líbano, Fawzi Salloukh, ameaçar forçar o bloqueio se este não fosse suspenso nas próximas 48 horas, e que a companhia britânica British Airways anunciou que pretendia romper o cerco e aterrissar em Beirute. O governo israelense tinha se negado até agora a suspender o bloqueio - apesar da insistência de Annan, que disse que era uma humilhação para o Líbano, além de um obstáculo para sua recuperação, alegando que queria evitar o contrabando de armas ao grupo libanês xiita Hezbollah. Israel só está disposto a deixar suas posições quando a Força Interina das Nações Unidas para o Líbano (Finul) puder substituir as tropas israelenses. A imprensa israelense afirma que, provavelmente, forças alemãs ficarão responsáveis pela vigilância no aeroporto de Beirute, e a Marinha alemã controlará o acesso ao porto.