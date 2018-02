Israel tem 400 ogivas nucleares Israel conta com 400 ogivas nucleares, o dobro do que até agora calculavam várias agências de inteligência ocidentais, de acordo com um relatório militar americano revelado hoje (02). O jornal de Beirute As-Safir publicou em sua capa de hoje um detalhe do relatório, que foi elaborado pelo Centro para a Luta contra a Proliferação das Armas Nucleares. O centro trabalha em associação com a aeronáutica militar dos EUA. Segundo o relatório, a assistência militar fornecida pelos Estados Unidos a Israel desempenhou um papel determinante no desenvolvimento e na montagem do arsenal nuclear do Estado israelense. O documento precisa que em 1967, quando explodiu o segundo conflito árabe-israelense (a Guerra dos Seis Dias), Israel dispunha apenas de 15 bombas nucleares. Em 1973, na Guerra do Kippur, tinha 20. Porém, em 1980, Israel já dispunha de 200 bombas nucleares. Esta cifra dobrou em 1997.