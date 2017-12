Israel tem dia com maior número de baixas no Líbano Quinze soldados israelenses foram mortos em um único dia de combate nesta quarta-feira, segundo o Exército, o mais alto índice de mortos em apenas um dia no conflito entre Israel os guerrilheiros do Hezbollah. O Exército disse que 38 soldados ficaram feridos em lutas em todo o Líbano. A TV israelense divulgou que alguns dos mortos e feridos eram reservistas, e outros eram do Exército permanente. A maioria dos detalhes, incluindo os nomes dos soldados mortos não foi divulgada imediatamente. Também nesta quarta, Israel iniciou uma nova ofensiva por terra no sul do Líbano. Antes mesmo que a ofensiva começasse, os conflitos se intensificaram na faixa de seis quilômetros na fronteira que 10 mil soldados israelenses já estavam ocupando no sul do Líbano. O Hezbollah lançou pelo menos 170 foguetes contra Israel nesta quarta, segundo o Exército. Israel também atingiu o maior campo palestino de refugiados do Líbano, matando pelo menos duas pessoas. Os ataques israelenses mataram oito civis libaneses, de acordo com as autoridades do Líbano, e três guerrilheiros, segundo o Hezbollah. Aviões israelenses também lançaram panfletos sobre a cidade portuária de Tiro e sobre Beirute pela primeira vez. Os panfletos criticavam o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, dizendo que ele estava "brincando com fogo" e que os libaneses estavam "pagando o preço". Desde o começo do conflito, pelo menos 711 pessoas morreram do lado libanês. O índice de mortos israelenses está em 118, incluindo 36 civis e 82 soldados. Matéria alterada às 19h08 para acréscimo de informações