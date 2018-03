Israel tenta barrar fluxo de imigrantes africanos O governo de Israel continua enviando soldados para a fronteira do Egito na tentativa de impedir a imigração ilegal de africanos para o país. Estima-se que 60 mil imigrantes, vindos principalmente do Sudão, Sudão do Sul e da Eritreia, já tenham cruzado a fronteira de Israel em busca de trabalho. Alguns israelenses estão preocupados com a influência da cultura estrangeira, que poderia descaracterizar Israel como um Estado judaico.