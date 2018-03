Israel terá eleições em meados de fevereiro, diz Knesset As eleições nacionais em Israel acontecerão em meados de fevereiro de 2009, informou hoje uma porta-voz do Knesset, Parlamento de Israel. Isso deixará apenas três meses e meio para o sufrágio que, espera-se, seja uma disputada campanha com importantes conseqüências para as negociações de paz no Oriente Médio. A porta-voz do Knesset, Hila Mizrachi, disse que as eleições foram fixadas, como primeira possibilidade, para 10 de fevereiro, mas acrescentou que existe a opção dos parlamentares adiarem o pleito para 17 de fevereiro. Após a primeira-ministra designada Tzipi Livni, do Partido Kadima (centro), não conseguir formar um governo, o presidente de Israel, Shimon Peres, convocou as eleições nesta semana. As pesquisas de intenção de voto publicadas nesta semana mostram que Livni tem uma pequena vantagem sobre seu rival, o líder do Partido Likud (direita), Benyamin Netanyahu.