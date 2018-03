Israel testa sistema anti-mísseis Israel realizou hoje um novo teste com seu sistema anti-mísseis Arrow, informou a rádio estatal. A emissora acrescentou que a prova, ocorrida às 16h39 (horário local), teve pleno êxito. A imprensa israelense havia antecipado que o experimento serviria para simular, pela primeira vez, o emprego do Arrow contra mísseis lançados sobre Israel. Durante a prova, simulou-se o lançamento de vários mísseis de ataque, cuja aparição no sofisticado radar de defesa permitiu às esquipes técnicas calcular as trajetórias dos projéteis. Fontes da defesa israelense disseram que o teste não está vinculado à tensão presente na região pela possibilidade de um ataque americano contra o Iraque O sistema anti-mísseis Arrow foi desenvolvido por Israel com a participação dos Estados Unidos, que bancam a maior parte dos custos do projeto.