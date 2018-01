Israel tira exército de Ramallah e Jenin O Exército de Israel retirou na manhã desta quinta-feira suas tropas de áreas ocupadas nas cidades autônomas palestinas de Ramallah e Jenin, poucas horas antes do enviado especial americano Anthony Zinni chegar na região. As tropas israelenses tomaram novas posições ao redor das duas cidades. Zinni, que abandonou a região um pouco antes do Natal, vai se encontrar com autoridades da Palestina e do Israel durante quatro dias com o objetivo de retomar as conversações e tentar avançar em um acordo de cessar-fogo. Também nesta manhã, fontes policiais israelenses informaram que tropas de Israel detiveram quatro integrantes da organização radical Jihad Islâmica na cidade palestina de Hebron. Os homens são acusados de participarem de atentados contra territórios israelenses.