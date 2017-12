Israel toma milhares de acres de terra palestina Israel apossou-se de milhares de acres de fazendas palestinas na Cisjordânia para a passagem de sua barreira de segurança, denunciam autoridades palestinas. Israel começou a construir a barreira ano passado, para impedir a entrada no país de terroristas palestinos. Em algumas áreas, o conjunto de trincheiras, muros e cercas penetra profundamente no território palestino. As últimas invasões de terra fazem parte da construção do segmento da barreira perto da colônia judaica de Ariel, no coração da Cisjordânia. Palestinos acusam que o verdadeiro propósito da barreira é englobar grandes porções do território reivindicado por eles para o futuro Estado da Palestina. Se Israel estender a barreira para incluir Ariel no ?lado israelense?, isso significará um corte até a metade da parte norte da área palestina. Os EUA se opõem à inclusão de Ariel na área circunscrita pela barreira, e até agora o governo israelense não formalizou uma decisão sobre o assunto.