Israel: trabalhistas escolhem ministros amanhã O atual ministro da Cooperação Regional e ex-primeiro-ministro de Israel, Shimon Peres, está confiante de que será nomeado ministro de Relações Exteriores no novo governo do primeiro-ministro eleito Ariel Sharon, líder do Partido Likud. A informação é de Danny Biran, porta-voz do secretário geral do Partido Trabalhista, Raanan Cohen. Amanhã, os 1.700 membros do Comitê Central do partido, deverão escolher, por voto secreto, os oito ministros e dois vice-ministros laboristas que formarão parte do governo de união nacional de Sharon. São 14 candidatos para dez cargos. A pasta da Defesa será disputada pelo ministro das Comunicações, Binyamin Ben Eliezer, pelo ministro de Ciências, Matan Vilnai, e pelo vice-ministro da Defesa, Ephraim Sneh. Os trabalhistas indicarão também o ministro da Agricultura e outros cinco nomes para ocupar pastas a serem designadas por Sharon.