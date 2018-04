Israel treina grupo que mata cientistas do Irã, diz TV dos EUA

Os assassinatos de cientistas nucleares do Irã são ações realizadas por um grupo dissidente iraniano que é financiado, treinado e equipado pelo serviço secreto de Israel. As informações foram confirmadas por funcionários do governo americano em deram depoimentos à rede de TV NBC News, em condição de anonimato.

O grupo dissidente é o Mujahedin do Povo do Irã, que há muito tempo integra a lista de organizações terroristas dos EUA, acusado de assassinar militares e funcionários do governo americano, nos anos 70, e de apoiar a invasão da Embaixada dos EUA em Teerã, antes do rompimento com o regime islâmico, em 1980.

Os ataques, que já mataram cinco cientistas nucleares iranianos desde 2007, apresentam padrões semelhantes: motoqueiros que fixam bombas magnéticas na parte externa do carro das vítimas. Dois funcionários do governo americano acusam o Mossad de envolvimento no caso.

Segundo eles, o serviço secreto de Israel treina membros do grupo Mujahedin do Povo do Irã. O presidente dos EUA, Barack Obama, sabe das operações, mas não tem envolvimento direto nelas. Questionado sobre se há uma relação próxima entre o Mossad e o Mujahedin do Povo do Irã, um terceiro funcionário do governo americano deu a seguinte resposta: "Todas as suas suposições estão corretas".

'Fofocas'. Tanto o governo israelense quanto o grupo dissidente iraniano negam participação nos assassinatos. "Enquanto não pudermos analisar todas as evidências apresentadas pela NBC, a chancelaria de Israel não comentará a respeito das fofocas e dos artigos que têm sido publicados pelo mundo", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores israelense.

A reportagem da NBC News cita Mohamed Larijani, assessor do aiatolá Ali Khamenei e irmão de Ali Larijani, presidente do Parlamento, que também acusa Israel de ligação com os terroristas iranianos. "A relação entre eles é muito próxima", disse. "Os israelenses estão financiando e treinando o grupo, que, em troca, abastece Israel de informações." / AP e REUTERS