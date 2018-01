Israel troca embaixador encontrado atado, nu e embrigado O Ministério das Relações Exteriores convocou de volta a Tel-Aviv seu embaixador em El Salvador depois de ele ter sido encontrado atado, embriagado e nu, informou uma porta-voz da chancelaria nesta segunda-feira, 12. O diplomata de carreira Tsuriel Raphael foi removido de seu posto na capital salvadorenha e o Ministério das Relações Exteriores está selecionando um substituto, disse a porta-voz Zehavit Ben-Hillel. Há duas semanas, a polícia salvadorenha encontrou Raphael no quintal de sua residência. Ele estava amarrado, amordaçado, embriagado e sem roupa, informou a imprensa israelense. O diplomata vestia apenas brinquedos sexuais no momento em que foi encontrado. Ben-Hillel confirmou as versões e disse que, apesar de não ter violado nenhuma lei, Raphael foi convocado de volta a Tel-Aviv por "comportamento inadequado a um diplomata". Esta não é a primeira vez que um diplomata israelense envolve-se numa situação embaraçosa como essa na América Latina. Em 2005, Israel cancelou a indicação de um diplomata para um posto na Austrália depois de ter descoberto que ele havia publicado imagens de mulheres nuas na internet durante uma missão diplomática no Brasil.