Israel usará escavadeira-robô contra os palestinos As gigantescas escavadeiras usadas pelo Exército israelense para destruir as casas dos palestinos agora vêm com uma nova tecnologia: controle remoto. Israel diz que o novo modelo representará menos perigo para os soldados, mas os palestinos temem que o controle à distância leve a atos de demolição mais freqüentes e a um conflito ainda mais sangrento na Faixa de Gaza e Cisjordânia. A escavadeira remota D-9 e uma versão de controle remoto do veículo blindado Humvee, com metralhadoras, foram desenvolvidos pelo Exército de Israel e o Technion Institute of Technology. Ambas as máquinas são produzidas nos EUA, com modificações israelenses. Devem entrar em serviço nas próximas semanas.