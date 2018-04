Israel vai construir 500 casas em assentamento

A administração civil é o braço militar que gerencia todas as questões civis, incluindo assuntos de construção e planejamento, nas partes da Cisjordânia sob total controle militar e civil de Israel. Shilo é um assentamento com mais de dois mil residentes que fica a cerca de 30 quilômetros ao sul da cidade de Nablus. E Shvut Rahel é um posto avançado de colonos nas proximidades, lar de 400 pessoas e local que o governo prometeu legalizar.

Israel considera ilegais os assentamentos de colonos construídos sem aprovação do governo e com frequência envia seguranças para demoli-los, embora nos últimos meses o governo tenha anunciado sua intenção de legalizar vários deles. Mais de 310 mil israelenses vivem em assentamentos na Cisjordânia ocupada e o número cresce constantemente. A comunidade internacional considera ilegais todos os assentamentos nos territórios ocupados por Israel desde a guerra de 1967. As informações são da Dow Jones.