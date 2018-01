Israel vai continuar guerra contra o terror, diz Sharon O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, disse que o país vai seguir adiante em sua guerra contra o terror, sinalizando que haverá mais ataques como o que matou hoje o fundador do grupo Hamas, Ahmed Yassin. Sharon disse que Yassin era um "arquiterrorista" que planejou ataques que mataram centenas de israelenses. "A guerra contra o terror não acabou e vai continuar dia após dia, em todo lugar", disse Sharon a congressistas de seu partido. "É um direito natural dos judeus, como de todas as nações do mundo que amam a paz, derrubar aqueles que se levantam para destruí-la", disse Sharon. Também o ministro da Defesa de Israel, Shaul Mofaz, disse que Israel prosseguirá com sua campanha sistemática contra todas as organizações terroristas. O Hamas está entre os grupos considerados terroristas por Israel. "Estamos trabalhando com amplo número de estratégias, incluindo ações contra líderes terroristas, ativistas, fontes de recursos financeiros, prisões e assassinatos específicos", afirmou. O Ministro disse estar preparado para possível onda de terror nas próximas semanas.