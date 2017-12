Israel vai responder atentado com ação militar O governo israelense decidiu, nesta terça-feira à noite, "lançar em breve uma série de ações militares" em represália ao atentado suicida desta terça-feira em Jerusalém, que deixou 19 mortos além do camicase, informou a Rádio de Israel. As operações militares, que serão realizadas principalmente no setor autônomo palestino, serão de envergadura maior do que a lançada recentemente pelo Exército nos territórios palestinos, mas não durarão tanto quanto a "Operação Muralha Protetora", que se estendeu de 29 de março a 10 de maio, informou a rádio, citando fontes governamentais. Reunido em Jerusalém, o gabinete israelense também estudou a possibilidade de expulsar colaboradores próximos do presidente palestino, Yasser Arafat. Segundo a mesma fonte, a expulsão de Arafat está fora de cogitação. Ao mesmo tempo, fontes palestinas informaram que cerca de 50 veículos militares israelenses, entre os quais diversos tanques, entraram na cidade cisjordaniana de Jenin e seguiram na direção do campo de refugiados situado na periferia da cidade. O avanço militar foi apoiado por disparos de metralhadoras e escoltado por helicópteros. Israel considera Jenin, no extremo norte da Cisjordânia, um "covil de terroristas". Seu Exército já invadiu o local em diversas ocasiões nos últimos meses. Leia o especial