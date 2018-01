Israel vai se retirar do Líbano dentro de uma semana As tropas israelenses abandonarão o sul do Líbano no prazo de uma semana, segundo informa o jornal "The Jerusalem Post", em sua edição de fim de semana. Fontes do escritório do primeiro-ministro, Ehud Olmert, não identificadas pelo jornal, informaram que Israel abandonará o Sul do Líbano quando houver uma força multinacional de 5 mil homens na região. A previsão é de que isso deva ocorrer "nos próximos dias", no máximo em uma semana. Assim, as tropas israelenses voltariam para casa a tempo para as festas do Ano Novo judaico, Rosh Hashanah, que começam em 22 de setembro. O jornal diz também que Israel não suspendeu ontem, como tinha anunciado, o bloqueio marítimo ao Líbano porque a força internacional da ONU não estava preparada para garantir a segurança. "Nós estávamos preparados, a ONU não", acrescentaram as fontes, explicando que as Nações Unidas comunicaram que precisavam de mais 48 horas para que os navios da França, Itália, Grécia e Grã-Bretanha estivessem em condições de patrulhar a costa do Líbano. Dentro de duas semanas os navios serão substituídos por uma força naval alemã.