Israel vai trocar prisioneiros com o Hezbollah na quarta O governo de Israel afirmou que uma planejada troca de prisioneiros com o Hezbollah acontecerá na quarta-feira. O serviço de prisão israelense disse que vai entregar cinco libaneses em troca de dois soldados israelenses capturados pelo Hezbollah há dois anos. Acredita-se que os soldados israelenses estejam mortos. A libertação dos prisioneiros libaneses foi aprovada pelo governo de Israel no mês passado, mas demorou várias semanas para que o acordo final fosse selado. Sob os termos do acordo, Israel vai libertar Samir Kantar, um libanês que passou três décadas na prisão por matar três israelenses em um ataque na fronteira.