Israel viola área palestina em Gaza Tropas israelenses atacaram hoje posições da polícia palestina na localidade de Beit Hanoun, no norte da Faixa de Gaza. Um membro da segurança palestina morreu durante o ataque, que invadiu o setor sob controle total da Autoridade Palestina no norte da Faixa de Gaza, em clara violação dos acordos de autonomia. O assalto foi uma resposta aos disparos de morteiros contra a localidade israelense de Sderot, que não deixou vítimas. Com a morte deste palestino, sobe para 478 o número de mortes desde o início da intifada palestina, em 28 de setembro passado. Um porta-voz do exército palestino informou que as tropas manterão a ocupação nas zonas autônomas palestinas na Faixa de Gaza. ?Se os disparos de morteiros palestinos cessarem, não há nenhuma razão para permanecermos nesses setores?, declarou o porta-voz do exército, general Ron Kitrey. Cerca de 70% da Faixa de Gaza é controlada pela Autoridade Palestina. Os soldados israelenses estão presentes nessa área para assegurar a proteção das colônias judias e controlar a fronteira de Gaza com o Egito e Israel. Leia Também: Síria avisa que responderá a ataque de Israel Três guerras e diálogo infrutífero marcam relações Síria diz que Israel pagará "alto preço" por bombardeio