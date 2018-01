Israel vive nova onda de violência A onda de violência voltou hoje nos territórios ocupados por Israel, uma semana depois da vitória do direitista Ariel Sharon, eleito primeiro-ministro. Um jovem palestino, de 20 anos, morreu atingido por disparos de tropas israelenses na cidade cisjordania de Belém. À noite, palestinos radicais assassinaram com um tiro na cabeça um colono judeu de 35 anos, próximo do assentamento de Gilo, construído em território palestino. Durante toda a noite, grupos palestinos armados e o Exército israelense se confrontaram. Ontem, um colono judeu foi morto por franco-atiradores palestinos quando trafegava de carro perto da cidade cisjordania de Belém. Desde que começou a onda de violência entre israelenses e palestinos na Faixa de Gaza e Cisjordânia, no final de setembro, mais de 400 pessoas já morreram, entre elas 353 palestinos, segundo fonte oficiais palestinas. Na avaliação de especialistas israelenses, a nova escalada de violência é obra de grupos opositores dentro dos territórios palestinos, que repudiam a vitória de Ariel Sharon. O governo israelense responsabiliza o líder palestino Yasser Arafat pelos novos confrontos na região.Leia mais