Israel volta a atacar em Gaza O exército de Israel voltou a atacar, esta sexta-feira, uma zona sob controle palestino situada ao norte da Faixa de Gaza, nas imediações do povoado de Beit Lahia. Durante a madrugada, os tanques israelenses dispararam metralhadoras pesadas diante das colônias judías de Duguit e de Alei Sinai, ambas a noroeste da Faixa de Gaza. Testemunhas informaram que aconteceram tiroteios entre palestinos e soldados israelenses durante o ataque e que três palestinos teriam morrido. O comando palestino, que contava com um quarto homem, foi interceptado pelas forças israelenses quando seus membros tentavam atravessar uma cerca de segurança na colônia de Dugit. O exército israelense continua buscando ativamente o quarto elemento do comando que, aparentemente, teria conseguido chegar à região sob controle palestino. As colônias de Israel na região, entre as quais Alei Sinai, foram postas em estado de alerta. Israel decidiu convocar, esta sexta-feira, uma reunião com a alta comissão de segurança israelense-palestina, logo depois de tomar a decisão de efetuar uma retirada global de suas tropas das áreas palestinas da Cisjordânia ocupadas há oito dias.