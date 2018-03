Israel volta a atacar Líbano depois de confrontos Jatos israelenses lançaram mísseis em locais suspeitos de funcionarem como esconderijos de guerrilheiros no sul do Líbano depois que guerrilheiros libaneses atacaram com dezenas de foguetes postos militares israelenses na fronteira, segundo representantes do exército e testemunhas. A volta do confronto na área conhecida como chácaras de Chebaa acontece em meio aos conflitos na Cisjordânia e ameaça reabrir a disputa no norte de Israel uma vez que israelenses e guerrilhas do Hezbollah prometem retaliação. O governo libanês, que tem procurado reduzir a tensão na região, acusou Israel de tentar começar outro conflito no Líbano para desviar a atenção da ampliação de sua ofensiva contra os palestinos. Já o ministro da Defesa de Israel, Binyamin Ben-Eliezer, disse a uma tevê israelense que Israel tem trabalhado para evitar uma escalada da violência ou o início de uma nova guerra. Ben-Eliezer alterou, no entanto, que os ataques do Hezbollah não podem ser aceitos como normais. As chácaras de Chebaa formam um território que o Hezbollah declara como libanês, mas que tanto Israel como a ONU consideram em disputa com a Síria. O Hezbollah, que travou uma luta contra as tropas israelenses no sul do Líbano por mais de 18 anos até que Israel se retirasse da região em 2.000, divulgou um comunicado no qual advertiu o Estado judeu sobre qualquer ataque contra o Líbano. Israel garante que o Hezbollah possui milhares de mísseis capazes de alcançar cidades israelenses.