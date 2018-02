Israel volta a atacar território palestino Israel continuou com as incursões em território palestino, enviando tanques para as cidades de Kalkilya e Tulkare, na Cisjordânia, nas primeiras horas da manhã deste sábado. Cinco palestinos morreram. As excursões, que acontecem pela sexta vez em três dias, foram desencadeadas após o assassinato do ministro de Turismo de Israel esta semana. Os ataques de hoje devem trazer novas pressões dos Estados Unidos, que têm insistido para que Israel fique longe de áreas palestinas. Leia o especial