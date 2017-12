Israel volta a entrar em área palestina Israel demoliu uma delegacia de polícia numa parte de Gaza controlada pelos palestinos, um dia depois de ter reocupado - e depois rapidamente abandonado - um pedaço da faixa de 30 quilômetros de extensão. Israel afirmou que suas ações, que atraíram forte condenação dos Estados Unidos, foram uma resposta a ataques de morteiros e disparos palestinos contra civis israelenses. O ministro do Exterior israelense, Shimon Peres, conversou por telefone com o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, e disse que as críticas anteriores do americano foram fruto de um "problema de comunicação".