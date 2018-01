Israel volta a invadir áreas palestinas Tanques e motoniveladores israelenses invadiram uma área sob controle palestino no sul da Faixa de Gaza nas primeiras horas de sábado (horário local) e trocaram tiros com militantes, informaram as forças de segurança palestinas. Um palestino morreu e 10 ficaram feridos, de acordo com médicos do hospital Nasser, na cidade de Khan Yunis, onde ocorreram os confrontos. O Exército judeu divulgou um comunicado segundo o qual seus soldados investiram contra cinco palestinos que supostamente realizavam um ataque de um local onde militantes disparam freqüentemente contra os soldados israelenses. De acordo com as Forças Armadas, nenhum tanque foi utilizado na operação, mas também não foram divulgados detalhes sobre quais veículos foram usados no ataque. A série de invasões israelenses estão provocando condenação internacional.