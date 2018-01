Israel volta a invadir Jenin O Exército israelense voltou a ocupar na noite desta quinta-feira a cidade palestina de Jenin, no norte da Cisjordânia, e o campo de refugiados adjacente a ela, disseram fontes. Dezenas de carros blindados israelenses entraram na cidade e no campo de refugiados e abriram fogo contra diversos alvos. As tropas israelenses receberam apoio de helicópteros de combate. Uma hora após o início da invasão, violentos tiroteios envolvendo soldados israelenses e militantes palestinos precariamente armados ocorreram dentro do campo de refugiados. Também na noite desta quinta, ainda na Cisjordânia, Israel reocupou a cidade de El-Bireh, nos arredores de Ramallah, ao lado de Tulkarem.