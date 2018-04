Israel voltará a pagar pensão a moradores de Gaza

Israel interrompeu todo o contato com bancos da Faixa de Gaza depois que o Hamas expulsou as forças leais ao presidente palestino Mahmoud Abbas em junho de 2007, temendo que o dinheiro fosse para os cofres do Hamas. A medida encerrou os pagamentos feitos aos palestinos que haviam conquistado benefícios ao trabalhar em Israel.

Pelo acordo com os bancos de Gaza, Israel vai entregar o dinheiro à Autoridade Palestina em Ramallah, que então irá transferi-lo para Gaza, diz o comunicado, que afirma que a decisão de retomar os pagamentos é um "gesto humanitário". Israel e o Egito impedem que bens, com exceção dos vitais, sejam enviados a Gaza desde que o movimento islâmico tomou o poder no território. As informações são da Dow Jones.