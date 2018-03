Israelense bêbado atira em palestino Um israelense embriagado abriu fogo contra um palestino no centro de Jerusalém, na madrugada deste domingo (hora local), informou a rádio militar israelense. Pouco após o incidente, a rádio chegou a informar que se tratava de um ataque terrorista praticado por um palestino. O autor dos disparos foi preso. O caso ocorreu na rua dos Profetas, no centro de Jerusalém, local de vários atentados terroristas nos últimos meses. Segundo a rádio, um grupo de israelense atacou a casa de um palestino e um dos integrantes do grupo atirou, ferindo levemente o palestino, que está hospitalizado.