Israelense é morto em emboscada Um israelense foi morto e outro ficou ligeiramente ferido em dois ataques realizados nas estradas de West Bank na madrugada desta terça-feira. Ontem, duas explosões mataram seis palestinos, incluindo duas crianças. Os novos ataques foram lançados horas depois de o ministro do Exterior de Israel, Shimon Preses, ter dito que havia chegado a um "entendimento" com os palestinos para uma trégua. Um dos israelenses assassinado hoje estava dirigindo próximo a Beit El, quando seu veículo foi baleado e capotou. A área foi cercada e a polícia já começou as buscas pelo atirador. Em outra emboscada, um israelense ficou levemente ferido perto de Nablus. Um palestino é suspeito de ter realizado o atentado e já foi detido.