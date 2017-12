Israelense é morto em emboscada Um motorista israelense foi morto durante um tiroteio em uma estrada que leva até a cidade de Nablus, disse hoje o exército israelense. De acordo com o exército, os atiradores fugiram para território palestino após o tiroteio. A identidade do israelense, que foi assassinado com vários tiros na cabeça, ainda não foi informada. Colonos judeus que vivem na região da Faixa de Gaza têm sido alvos de constantes ataques palestinos. Dos 86 israelenses assassinados durante os oito meses de violência na região, 28 foram mortos em emboscadas nas estradas que levam aos assentamentos judeus. Os confrontos também causaram a morte de 478 palestinos.