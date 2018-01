Israelense fala sobre estada no QG de Arafat A pacifista Neta Golan, a única israelense que permaneceu voluntariamente confinada com Yasser Arafat durante um mês em seu quartel-general de Ramallah, disse, nesta quinta-feira, que os aliados e guardas de segurança do líder palestino "dividiram gentilmente seu reduzido estoque de água e comida" durante o cerco. Golan, que por várias vezes se colocou entre os soldados israelenses e os palestinos durante a última explosão de violência no Oriente Médio, reapareceu nesta quinta, juntamente com o restante daqueles que permaneceram dentro do QG por um mês, depois da retirada das forças israelenses. Na saída, Golan ajudou a carregar um palestino ferido a uma ambulância, depois de cuidar dele durante sua estada no QG. Horas mais tarde - depois de uma ducha e várias horas de sono em seu apartamento de Ramallah, para onde se mudou há seis meses -, Golan falou sobre as condições de vida dentro do complexo do líder palestino. "As condições sanitárias eram intoleráveis", disse ela. "Não havia água suficiente para beber, e muito menos para tomar banho. Todos nós estávamos cheirando mal e perdemos peso". A pacifista recordou a fome sofrida por todos dentro do QG e falou sobre o "amor" e a "generosidade" demostrados por todos que estavam lá. "Todos ofereciam sua pouca comida para os outros", disse. Desde que deixou Tel Aviv para morar em Ramallah, Golan vinha agindo como escudo humano para separar tropas israelenses de civis palestinos. O cerco ao QG de Arafat chegou ao fim nesta quinta-feira, com a retirada das tropas e dos tanques israelenses.