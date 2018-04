Israelense joga no lixo colchão com US$ 1 milhão Uma mulher israelense acidentalmente jogou fora um colchão que, supostamente, estaria recheado com US$ 1 milhão, iniciando uma busca desesperada em toneladas de lixo em aterros na região de Tel-Aviv. A israelense, que pediu para ser identificada apenas como Anat, queria fazer uma surpresa para sua mãe, comprando para ela um novo colchão. Após a entrega, ela tratou de se desfazer do antigo. No entanto, no dia seguinte, ao conversar com a mãe, Anat deu-se conta do que havia feito. "Comecei a berrar quando entendi tudo", disse. Como coletores de lixo já haviam recolhido o colchão, ela iniciou uma busca frenética - mas até agora sem resultados - por três diferentes aterros. Segundo Yitzhak Borba, gerente da empresa responsável pela coleta, a mulher parecia estar "totalmente desesperada". Ele alertou que dificilmente o colchão milionário será encontrado em meio às 2.500 toneladas de detritos coletados diariamente por sua empresa. A segurança nos aterros foi reforçada para evitar "caçadores de tesouro", disse Borba. A mãe de Anat afirmou que escondeu a quantia em dólares e shekels no colchão porque teve uma "experiência traumática com bancos", sem dar mais detalhes. "Era todo o dinheiro que eu tinha", lamentou. O porta-voz da polícia, Micky Rosenfeld, disse não ter sido notificado do caso.