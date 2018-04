Israelense teme prisão e cancela viagem para Espanha Um ex-ministro de Segurança Interna de Israel, Avi Dichter, que atualmente é um parlamentar do Partido Kadima (centro-direita) no Knesset, cancelou uma viagem à Espanha para evitar uma possível prisão por crimes de guerra. Dichter deveria liderar uma delegação israelense que participaria, a partir da próxima quinta-feira, de uma conferência de paz na Espanha. Só que na Espanha Dichter enfrentou acusações de crimes de guerra, por ter ordenado, em 2002, um ataque aéreo contra a Faixa de Gaza, no qual foram mortos um comandante do Hamas e 14 civis.