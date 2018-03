Israelenses apoiam guerra contra palestinos A grande maioria dos israelenses apoia a ofensiva de seu exército contra militantes palestinos, segundo uma pesquisa publicada hoje no jornal The Jerusalem Post. De acordo com o levantamento, conduzido pelo Instituto Rafi e Hanoch Smith, 72% dos entrevistados demostraram seu apoio à operação "Muralha de Defesa", iniciada na semana passada em resposta a uma série de ataques suicidas contra civis palestinos. Dezessete por cento se opuseram à ofensiva e 11% disseram não ter opinião sobre o assunto.