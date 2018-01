Israelenses causam pânico em avião no Panamá Pelo menos três israelenses foram detidos no Panamá depois de causar pânico em um avião comercial e sacar uma arma de brinquedo em pleno vôo. A agência de aviação civil panamenha informou que os acusados são jovens israelenses em viagem de férias. Nas bagagens dos turistas foram encontradas várias armas similares à utilizada no avião. Eles viajavam na companhia aérea COPA do Peru para a Colômbia, com escala no Panamá. Segundo o chefe de segurança e defesa nacional, "não há nenhuma indicação de que se trata de um grupo com finalidades de executar ações de terror ou atos de terrorismo".