Israelenses começam a deixar cidade cisjordana Tropas israelenses iniciaram hoje a retirada da cidade cisjordana de Tulkarem, informaram oficiais do exército palestino. A operação, no entanto, ainda não está finalizada, disseram as fontes. As tropas de Israel entraram em seis cidades da Cisjordânia em outubro, em reação ao assassinato de um ministro israelense por militantes palestinos. Assim que a retirada de Tulkarem estiver encerrada, a cidade de Jenin será a única onde ainda restarão tropas israelenses.