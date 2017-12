Israelenses crêem que Sharon e Peres falharam Depois de 14 meses do início da intifada (revolta palestina), a maioria dos israelenses está descontente com seus governantes, segundo uma pesquisa divulgada hoje. De acordo com a sondagem, realizada pela empresa Gallup para o jornal Maariv, 60% dos entrevistados acreditam que o primeiro-ministro Ariel Sharon (do direitista Partido Likud) falhou em sua tentativa de combater "o terrorismo palestino". A mesma pesquisa mostrou que 64% dos israelenses se manifestaram "insatisfeitos" também com a atuação do ministro das Relações Exteriores Shimon Peres (do Partido Trabalhista). O levantamento mostrou ainda que 56% dos entrevistados querem a expulsão do líder palestino Yasser Arafat dos territórios ocupados. Ao mesmo tempo, 71% dos entrevistados pedem uma intervenção militar nos territórios. Um em cada dois israelenses sugere a eliminação total da Autoridade Palestina. Por outro lado, a pesquisa mostrou que 49% dos entrevistados afirmam que apenas a constituição de um Estado palestino independente poderá deter os atentados de grupos integristas contra Israel.