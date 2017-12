Israelenses desfazem bloqueio ao QG de Arafat Soldados israelenses saíram hoje de Ramallah, disseram testemunhas, pondo fim a um bloqueio de dois dias ao quartel-general do líder palestino Yasser Arafat. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, retornou ao país depois de visitar Washington e Londres, onde acusou Arafat de não conter os ataques contra israelenses. Após o pôr-do-sol desta quarta-feira, tanques israelenses afastaram-se dos muros em torno do enorme complexo de Arafat, e saíram da cidade. Porém, a Rádio de Israel informou que alguns soldados israelenses permaneceram na cidade. O Exército israelense não comentou as informações. As forças israelenses tomaram as posições nas primeiras horas de segunda-feira, bloqueando as entradas do QG, mas sem invadi-lo. Os israelenses alegaram que o objetivo era evitar que militantes armados se refugiassem no local. Durante os 34 dias de cerco ao gabinete de Arafat encerrados no início de maio, centenas de palestinos ficaram presos no local, inclusive alguns homens armados. Policiais e agentes de segurança palestinos comemoravam e gritavam frases de apoio a Arafat no QG à medida que os tanques israelenses recuavam. Durante uma operação realizada na semana passada, em resposta a um atentado suicida que deixou 17 israelenses mortos, tanques e motoniveladoras israelenses atravessaram as paredes externas e demoliram três prédios no interior do complexo, inclusive a sede do serviço secreto palestino. Durante a operação de dois dias em Ramallah, soldados detiveram cerca de 50 palestinos, descobriram um laboratório de bombas e encontraram dois carros-bomba prontos para uso, garantiu o Exército. Assessores de Arafat criticaram duramente o apoio irrestrito dado por Bush e líderes congressistas a Sharon durante sua visita a Washington, ontem e anteontem. Hoje, Sharon encontrou o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, antes de voltar para casa. "Este aval norte-americano é muito perigoso", declarou o ministro palestino da Informação, Yasser Abed Rabbo. "Isto mostra que o presidente Bush apóia a derrubada da Autoridade Palestina." Jibril Rajoub, comandante da segurança na Cisjordânia, foi mais incisivo: "Creio que o senhor Bush cometeu um grande erro ao apoiar este primeiro-ministro maluco cuja política é colocar em risco os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio."