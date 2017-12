Israelenses e palestinos avançam nas negociações Apesar de a violência persistir no Oriente Médio e os dois lados continuarem se acusando pelas hostilidades, altos funcionários de Israel e da Autoridade Palestina (AP) obtiveram avanços, nesta quarta-feira, em uma reunião para a adoção de medidas com vistas ao relaxamento da tensão. Elas incluem a reconstrução do aeroporto internacional de Gaza, cuja pista foi destruída recentemente por buldôzeres israelenses, e o levantamento de restrições à passagem de palestinos na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito (onde muitos moradores desse território trabalham). O diálogo chegou a decisões de maior amplitude: um acordo sobre um documento para a reativação das negociações de paz. O documento de quatro pontos é parecido com o plano do chanceler Shimon Peres divulgado pelo diário israelense Yedioth Ahoronot em dezembro. Entre os tópicos está o congelamento de construções nos assentamentos judaicos e o reconhecimento de um Estado palestino. Os conflitos persistiam, porém, na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, territórios ocupados pelos israelenses em 1967. O Exército de Israel invadiu o vilarejo cisjordaniano de Azzoun, numa área sob controle militar israelense e civil palestino, ao sul de Nablus, e prendeu 18 ativistas da Fatah, a organização a que pertence o presidente da AP, Yasser Arafat. Cerca de 300 soldados entraram na localidade de madrugada e revistaram casa por casa, retirando-se cinco horas depois, disseram líderes da AP. Israel acusa membros da Fatah de participarem de ataques armados contra colonos judeus.