Israelenses e palestinos chegam a acordo sobre eleições Israelenses e palestinos fecharam um acordo sobre a logística da eleição de janeiro para substituir Yasser Arafat, disse nesta quarta-feira um funcionário palestino. Os palestinos exigiam que seus territórios ficassem livres da presença de forças israelenses para permitir que os candidatos fizessem sua campanha. Também pediam a permissão de Israel para que os habitantes do leste de Jerusalém - região anexada por Israel após a guerra dos Seis Dias, em 1967 - pudessem votar, uma medida que havia sido negada. Ambas as partes decidiram que serão empregados na votação os mesmos procedimentos adotados nas últimas eleições palestinas, em 1996, disse o ministro do gabinete palestino Saeb Erekat. Nessa ocasião, os habitantes do leste de Jerusalém votaram em cinco postos da região, mas seus votos foram classificados como sufrágio em ausência.