Israelenses e palestinos discutem paz reservadamente, diz Rice Negociadores israelenses e palestinos estão discutindo privadamente um tratado de paz e as conversações podem se intensificar nos próximos meses, afirmou a secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice neste domingo. "Eu bem sei a seriedade com a qual eles estão discutindo todos os assuntos essenciais", disse Rice a repórteres a bordo do Air Force One após retornar da visita ao Oriente Médio com o presidente George W. Bush. "Eu acredito que vocês os verão intensificando suas discussões nos próximos meses", acrescentou. Houve poucos sinais óbvios de progresso rumo ao acordo de paz em seis meses de negociações patrocinadas pelos Estados Unidos. E os árabes ficaram desanimados com o franco apoio de Bush a Israel durante a visita que fez ao país semana passada. Após a visita de Bush, israelenses usaram sua linguagem mais dura para insistir que os palestinos deveriam deixar suas reivindicações de 60 anos se quiserem estabelecer seu próprio Estado. Rice disse que as negociações continuam a portas fechadas. "Eu posso dizer a vocês que há mais acontecendo em particular, mas esse é a maneira que as pessoas realmente negociam", afirmou Rice. "Eles não vão falar em frente as câmeras sobre o que eles estão fazendo e fizeram, as negociações acabariam neste dia", acrescentou. (Reportagem de Tabassum Zakaria)