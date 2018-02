Israelenses e palestinos retomam negociações Israelenses e palestinos reiniciaram hoje negociações para o relaxamento da ocupação militar dos territórios palestinos. As conversações deveriam ter sido iniciadas há vários dias, mas foram postergadas depois dos últimos atentados suicidas palestinos contra israelenses. Segundo fontes próximas às negociações, que pediram anonimato, um time liderado pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Shimon Peres, reuniu-se hoje com o principal negociador designado pelo líder palestino Yasser Arafat, Saeb Erekat, em local não divulgado. O ministro israelense Dan Naveh, que também fez parte do encontro, disse no início do dia que um dos temas principais da reunião era a miséria de muitos palestinos, cuja economia vem sendo arrasada por cerca de 22 meses de violência e, mais recentemente, pela reocupação israelense de cidades da Cisjordânia.