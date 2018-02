Israelenses e palestinos se enfrentam em local sagrado Tropas de choque da polícia israelense invadiram um local sagrado de Jerusalém, disparando granadas de gás e balas de plástico contra centenas de muçulmanos que arremessavam sapatos e pedras contra os policiais. Trata-se do mais violento conflito no complexo da Mesquita de Al-Aqsa desde os enfrentamentos de setembro de 2000, que deram origem a uma crescente rebelião palestina e ao momento atual do embate árabe-israelense. Milhares de palestinos refugiaram-se em duas mesquitas do complexo por cerca de duas horas, antes que apolícia concordasse em deixá-los partir. Os policiais não entraram nas mesquitas, mas ocuparam partes do complexo.