Israelenses e palestinos tentam marcar reunião de cúpula Os primeiros-ministros de Israel, Ariel Sharon, e da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Ahmed Qureia, deverão se reunir pela primeira vez na próxima semana, disseram funcionários israelenses nesta quarta-feira. Israel tem planos de usar o encontro para discutir uma proposta unilateral de retirada da Faixa de Gaza, mas os palestinos querem retomar as negociações de paz estagnadas há meses. Em viagem à Noruega, Qureia disse que a data para o encontro com Sharon, que vem sendo adiado há meses, ainda não foi definida. Os detalhes finais para a reunião deverão ser resolvidos no domingo, mas o objetivo é realizar o encontro na próxima semana, disseram fontes israelenses. Enquanto isso, prosseguia a violência na Cisjordânia. Soldados israelenses assassinaram cinco palestinos suspeitos que viajavam em um carro nos arredores de Jenin. No campo de refugiados de El-Aroub, soldados israelenses mataram um palestino que estaria armando uma bomba. A reunião de cúpula é a mais recente tentativa de aproximação entre as partes em conflito há quase três anos e meio. Israelenses e palestinos estão em busca do apoio dos Estados Unidos e de outros mediadores internacionais para suas posições. Entre os palestinos, existe alguma satisfação com a proposta feita por Sharon no mês passado para desmantelar a maior parte das colônias da Faixa de Gaza incondicional e unilateralmente.