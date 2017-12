Israelenses e palestinos voltam a se enfrentar Israelenses e palestinos voltaram a se confrontar na madrugada desta quinta-feira, dando sinais de que a trégua proposta pelos Estados Unidos para a região está longe de se concretizar. Cinco tanques israelenses invadiram território palestino na Faixa de Gaza e dispararam bombas e rajadas de metralhadoras contra áreas residenciais árabes. Após meia hora de ataque, os tanques recuaram. O ataque, aparentemente, é uma resposta aos disparos de morteiro no começo da manhã de hoje aos assentamentos judeus em Netzarim e ao ataque a um soldado israelense, que ficou ferido após a explosão de uma bomba. Os palestinos ainda abriram fogo contra um veículo do exército de Israel, perto da cidade de Hebron, mas ninguém ficou ferido. Tropas israelenses e militantes palestinos também travaram intensos tiroteios ontem, na Faixa de Gaza e nas proximidades de Jerusalém. Trinta e oito palestinos, entre os quais 15 crianças, ficaram feridos em três horas e meia de tiroteios no campo de refugiados de Rafah, em Gaza. Na Cisjordânia, um motorista israelense foi morto a tiros numa emboscada palestina, e, nos arredores de Jerusalém, um israelense de 86 anos foi gravemente ferido por disparos palestinos.