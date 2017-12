Israelenses entram em confronto com guerrilheiros no leste do Líbano Soldados israelenses entraram em confronto com militantes do Hezbollah e permaneceram cercados por algumas horas dentro de um hospital em Baalbek, no leste do Líbano, no início desta quarta-feira (horário local). O Exército israelense confirmou a operação na cidade, informando que os soldados mataram alguns guerrilheiros do Hezbollah, capturaram outro e retornaram a salvo para a base. Os militares israelense não deram mais detalhes sobre a ação. O porta-voz do Hezbollah, Hussein Rahal havia afirmado que os soldados foram vítimas de uma emboscada. "Um grupo de comandos israelenses foi trazido ao hospital por helicópteros. Eles entraram no hospital e permaneceram presos enquanto nossos milicianos atiram neles", disse Hussein Rahal. Rahal disse que os guerrilheiros atiraram com lançadores de granada e rifles automáticos e negou os rumores de que os israelenses tinham por objetivo seqüestrar pacientes do hospital e fugir do local em helicópteros. Aviões israelenses soltaram mais de 10 bombas nas cercanias do hospital, assim como nas colinas a leste e norte de Baalbek. Ainda de acordo com as testemunhas, os aviões também soltaram panfletos sobre a cidade enquanto duros combates eram travados nos arredores do hospital. Em um segundo ataque, aviões lançaram mísseis em bairros residenciais ao leste e norte de Baalbek, onde apoiadores do Hezbollah vivem. Não houve relatos de vítimas fatais. Helicópteros também teriam aberto fogo contra guerrilheiros do Hezbollah entrincheirados do lado de fora do hospital. Logo após o início dos ataques aéreos israelenses, a eletricidade da cidade foi cortada, deixando Baalbek e outras vilas adjacentes totalmente às escuras. Ligações eram feitas ao hospital de Dar al-Hikma, mas ninguém respondia. A luta terminou por volta das 4 horas da manhã e a cidade está em um estado de calma temporária, afirmaram os residentes. Um dos moradores da cidade, disse que o hospital Dar al-Hikma é financiado por uma instituição de caridade iraniana, a Sociedade Beneficente Imam Khomeini, próxima ao Hezbollah. Segundo ele, o hospital também é administrado por pessoas próximas ao grupo. Baalbek está a 100 quilômetros a norte do Rio Litani, posição que não seria ultrapassada pela ofensiva, segundo anunciado mais cedo pelo comando militar israelense. Texto atualizado às 23h40