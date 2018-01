Israelenses esperam por represálias Os israelenses têm o hábito de ouvir o noticiário do rádio logo de manhã, antes de sair de casa. Na manhã de hoje, ao saberem que o Exército israelense matara o líder espiritual do Hamas, xeque Ahmed Yassin, muitos israelenses mudaram seus planos para o dia, temendo uma represália do grupo radical palestino. Comerciantes e donos de restaurantes na Rua Allenby, uma das mais movimentadas de Tel-Aviv, se queixaram de que a rua estava vazia. A Allenby já foi palco de quatro atentados desde o início da atual intifada, e a população prefere evitá-la em dias de alta tensão. Poucas horas depois da morte de Ahmed Yassin, um palestino armado com um machado feriu três pessoas em uma rua de Ramat Gan a leste de Tel-Aviv. O palestino, que foi preso, tem 19 anos e veio da aldeia de Bidia, na Cisjordânia. Horas depois, outro palestino, desta vez armado com uma faca, feriu três pessoas em um ônibus em Yafo, ao sul de Tel-Aviv. Esses atos individuais de vingança alimentam ainda mais o clima de medo que se instalou em Israel depois que helicópteros israelenses mataram com mísseis o xeque Yassin na Cidade de Gaza. A polícia de Israel decretou estado de alerta máximo, cancelou todos os cursos e férias, colocando todos os policiais nas ruas das grandes cidades. O esquema de segurança da polícia ainda foi reforçado pelo Exército. Segundo o anúncio da polícia, o estado de alerta vai durar pelo menos duas semanas. As declarações dos líderes do Hamas fizeram aumentar ainda mais a tensão. Um dos dirigentes do grupo, Ismail Haniyeh, afirmou que "a represália vai abalar Israel como um terremoto e toda a Palestina vai se transformar em um vulcão". Outro líder do Hamas, Abdel-Aziz Rantissi, declarou uma "guerra aberta e sem limites" contra Israel. Um porta-voz do grupo afirmou que 50 palestinos já se ofereceram ontem para lançar ataques suicidas contra israelenses. Segundo analistas que tentaram interpretar as ameaças de Rantissi, existe o perigo que o Hamas comece a atacar inclusive alvos israelenses e judaicos no exterior. Como sempre, a opinião pública em Israel está dividida. Políticos da direita e parte do Partido Trabalhista defenderam o que o governo israelense chama de "eliminação focalizada de um arquiterrorista". Já políticos da esquerda condenaram o ataque ao líder do Hamas e disseram que, com esse ato, em vez de proteger a vida dos cidadãos israelenses, o governo expôs a população a riscos sem precedentes".