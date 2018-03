Israelenses fazem novo ataque a Gaza Helicópteros israelenses atacaram com mísseis um carro na madrugada desta quinta-feira (horário local) na Cidade de Gaza, disseram moradores. Duas pessoas foram mortas. Foi o segundo ataque aéreo de Israel na Cidade de Gaza em seis horas. Dois militantes do Hamas e cinco transeuntes foram mortos no primeiro ataque. O ataque mais recente ocorreu logo depois da meia-noite. Os dois corpos foram levados para o Shifa Hospital, na Cidade de Gaza. Médicos não souberam informar a identidade dos mortos. Uma pessoa também ficou seriamente ferida. O Exército de Israel não fez comentários imediatos. Segundo moradores, ambulâncias chegaram rapidamente ao local, no bairro de Zeitoun. Eles relataram ter ouvido quatro explosões e viram helicópteros israelenses deixando a região.