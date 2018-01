Israelenses impedem ataque suicida Forças de segurança israelense prenderam dois palestinos que se preparavam para executar um atentado suicida na cidade de Rosh Haayin, a leste de Tel-Aviv, informam fontes militares. Saliman Abu Ruis, de 20 anos, e Tzaber Abu Sarif, de 37, foram detidos perto da cidade de Qalqiliya na Cisjordânia. Foi informado que ambos pertencem ao Fatah, partido do presidente Yasser Arafat. Os homens tentavam entrar em Israel pelo posto de checagem de Kafr Qasem, juntamente com uma mulher de 40 anos, mãe de sete filhos, que carregava um cinturão com oito quilos de explosivos. Ela entregou o cinto a Abu Ruis, que seria o suicida, depois de passarem pelo posto.